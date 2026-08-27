Alluvione in Nepal: la causa in un evento a probabilità zero, ma possibile con il cambiamento climatico

Un evento eccezionale, normalmente a probabilità “zero”, definiscono gli esperti quanto accaduto in Nepal. Eppure, diventato possibile grazie al cambiamento climatico che ha già consumato il 40% del ghiaccio sull’Himalaya. A far crollare il tetto del mondo è stato presumibilmente un “Glof: Glacial Lake Outburst Flood” che mobilita all’improvviso enormi quantitativi d’acqua da laghi in quota e ghiacciai.