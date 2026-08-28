Alluvione in Nepal, il cognato del disperso Marco Ratto: "Siamo molto preoccupati"

Tra gli italiani dispersi in Nepal, a causa della tremenda alluvione, c'è Marco Ratto. L'uomo ha 50 anni ed è il titolare di un'orologeria e oreficeria. La sua famiglia è molto nota a Rapallo e lui è molto conosciuto nella cittadina rivierasca del Levante genovese. Il cognato racconta: "Per ora nessuna notizia".