Nepal, intossicazioni alimentari d'alta quota nell'Everest

Malviventi d'alta quota: un'organizzazione criminale nepalese sarebbe riuscita a intascare almeno 20 milioni di dollari convincendo turisti e trekker impegnati in escursioni nella zona dell'Everest a richiedere evacuazioni in elicottero e ricoveri in strutture mediche private. L'indagine della polizia nepalese punta il dito su alcune guide, ritenute responsabili di aver provocato ai loro clienti malesseri simili a quelli che spesso si soffrono in alta quota, attraverso l'offerta di cibi con elevate dosi di lievito. Intossicazioni alimentari che avrebbero costretto decine di escursionisti a chiamare l'elicottero e a farsi ricoverare.