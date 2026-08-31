Nepal, i monaci guidano le preghiere per le vittime delle inondazioni

I monaci buddisti guidano le preghiere per le vittime delle devastanti inondazioni in Nepal e la fine delle piogge. Al momento sono quasi 1000 le vittime delle alluvioni che hanno colpito il Paese negli ultimi giorni. Ci sono ancora oltre 2000 dispersi, tra cui molti turisti stranieri, anche italiani. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta, ma sono rese complicate dalle piogge che non smettono di flagellare le zone già duramente colpite. I luoghi di culto sono presi d'assalto da monaci e gente comune proprio per invocare aiuto di fronte a uno dei momenti più difficili della storia recente del Nepal.