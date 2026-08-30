Fiumi di fango, strade e case ricoperte da detriti: gli effetti disastrosi della colata di fango in Nepal

I soccorsi sono ancora in corso, ma il Nepal sta già facendo la conta dei danni. La colata di fango che ha investito il confine tra il Paese e il Tibet ha provocato un disastro: almeno 750 vittime, 16 morti sul fronte cinese. Complessivamente, le persone di cui non si hanno notizie nelle due aree superano quota 3mila. Il ministero degli Esteri nepalese riferisce intanto che sono state tratte in salvo oltre 4.450 persone nelle aree colpite, tra cui più di 187 cittadini stranieri, ma ne mancano ancora tanti all'appello, compresi tre italiani. Numeri che aiutano, ma non bastano a capire la dimensione della catastrofe che ha colpito il confine tra Nepal e Tibet mercoledì scorso. E che metterà in ginocchio il Paese anche nel futuro.