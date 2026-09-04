Nepal, due operai estratti vivi da un tunnel: le immagini dello straordinario salvataggio

Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in tunnel nel nord del Paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi, assistiti da esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud hanno lavorato instancabilmente per oltre una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi.