Nepal, autobus precipita da una strada di montagna: sette morti

In Nepal un autobus che trasportava pellegrini indiani lungo le strade di montagna è uscito di strada e precipitato uccidendo sette persone e lasciando altre nove feriti, ha riferito domenica la polizia. Altri sette pellegrini indiani a bordo sono rimasti feriti e portati negli ospedali vicini per ricevere cure mediche. Gli altri due feriti nell'incidente, avvenuto nella notte di sabato 14 marzo, sono stati l'autista dell'autobus nepalese e il suo assistente. L'autobus stava tornando dopo che i pellegrini avevano visitato il venerato Tempio Manakamana, un popolare tempio induista. L'autobus stava è uscito di strada in curva ed è precipitato per circa 150 metri prima di atterrare in un burrone. La polizia e gli abitanti del villaggio che hanno raggiunto i rottami hanno tirato fuori i feriti e li hanno aiutati a trasportarli in ambulanza agli ospedali della zona per le cure.