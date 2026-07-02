Il conflitto Russia Ucraina

Nella notte raid su Kiev: diversi morti e feriti

Una notte infernale per la capitale ucraina sulla quale sono piovuti 570 tra droni e missili, la maggior parte neutralizzati

di Roberto Lamura
02 Lug 2026 - 13:10
01:20 
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