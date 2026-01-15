Nel bunker della tv iraniana

Iran International è l’unica (o forse semplicemente la più importante) voce dell’opposizione iraniana al mondo. La tv satellitare opera a Londra in una redazione “bunker” dopo anni di intimidazioni e tentativi di omicidio nei confronti dei suoi giornalisti. Ancora oggi operano nel mirino di Teheran, dopo il blackout di questi giorni sono loro il punto di riferimento delle notizie che escono dal Paese.