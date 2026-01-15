Logo Tgcom24
Nel bunker della tv iraniana

Voce dell'opposizione al regime nel"mondo, la tv satellitare opera ancora oggi nel mirino di Teheran

15 Gen 2026 - 19:34
01:53 

Iran International è l’unica (o forse semplicemente la più importante) voce dell’opposizione iraniana al mondo. La tv satellitare opera a Londra in una redazione “bunker” dopo anni di intimidazioni e tentativi di omicidio nei confronti dei suoi giornalisti. Ancora oggi operano nel mirino di Teheran, dopo il blackout di questi giorni sono loro il punto di riferimento delle notizie che escono dal Paese.

