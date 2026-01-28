Nel 2026 l'aumento dei salari in Italia si fermerà sotto la media globale ed europea

Nel 2026 l’aumento dei salari nel nostro Paese si fermerà all'1,2%, al di sotto dell'1,8% della media globale e dell’1,7% della media Ue, dove c’è una certa disomogeneità. Alcune aree sono più vivaci, soprattutto nell'Europa orientale. I dati sono contenuti nella ricerca "Global Salary Trends Survey". Per gli esperti, integrare flessibilità nella pianificazione salariale e rimanere attenti alle mutevoli pressioni sarà fondamentale per gestire l’imprevedibile panorama retributivo del 2026-