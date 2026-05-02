Negoziati Iran-Usa in stallo e intanto Trump ritira 5mila soldati dalla Germania

Dalle minacce di Trump all’ordine del Pentagono. Gli Usa ritirano 5mila soldati dalla Germania, in risposta alle critiche, non digerite dal tycoon, del cancelliere tedesco Merz. Resteranno così in Germania in circa 32mila soldati, il più grande contingente statunitense in Europa. In allerta anche la Nato. Intanto, per quanto riguarda i negoziati, il momento è delicato: ennesima fase di stalli, con Trump che ha respinto l’ultima proposta iraniana e un altro attacco è un’opzione sul tavolo del presidente Usa.