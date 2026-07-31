Negli Usa in arrivo i robotaxi senza volante e... senza freni

Le autorità federali stanno aprendo la strada all’utilizzo di robotaxi privi di volante e, in futuro, anche di pedali del freno. I veicoli, completamente autonomi, hanno ottenuto l’autorizzazione a far pagare ai clienti le corse, I clienti potranno viaggiare, così, a bordo di auto appositamente progettate, dotate di quattro sedili rivolti verso l’interno. Il mese scorso la National Highway Traffic Safety Administration ha proposto una norma per consentire ai robotaxi di circolare senza pedali del freno, ma tale proposta è ancora in fase di esame.