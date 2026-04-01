Nazionale, le reazioni della politica alla disfatta azzurra

In principio è stata la Lega, con un post di Matteo Salvini, a caldo, appena finita la partita, per chiedere la testa di Gravina. Poi è sceso in campo il presidente del Senato: "In cuor nostro lo temevamo, ma a tutto c'è un limite", scrive Ignazio La Russa nella notte social del malcontento. Alla fine, la disfatta del calcio italiano rimbalza fino all'aula della Camera dei deputati dove, in apertura di seduta, Fratelli d'Italia chiede un'informativa del ministro dello Sport Abodi e le dimissioni di Gravina. La maggioranza è compatta, ma anche le opposizioni fremono.