CALCIO

Nazionale, le reazioni della politica alla disfatta azzurra

La disfatta rimbalza fino all'aula della Camera, dove"Fratelli d'Italia chiede un'informativa del ministro dello Sport Abodi e le dimissioni di Gravina

di Alessandra Chertizza
01 Apr 2026 - 17:01
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In principio è stata la Lega, con un post di Matteo Salvini, a caldo, appena finita la partita, per chiedere la testa di Gravina. Poi è sceso in campo il presidente del Senato: "In cuor nostro lo temevamo, ma a tutto c'è un limite", scrive Ignazio La Russa nella notte social del malcontento. Alla fine, la disfatta del calcio italiano rimbalza fino all'aula della Camera dei deputati dove, in apertura di seduta, Fratelli d'Italia chiede un'informativa del ministro dello Sport Abodi e le dimissioni di Gravina. La maggioranza è compatta, ma anche le opposizioni fremono.

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