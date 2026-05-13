Le navi cacciamine italiane pronte a partire per Hormuz

Sono quattro e sono pronte a partire: le navi della Marina militare italiana potrebbero fare rotta su Hormuz nei prossimi giorni. Prima di arrivare a destinazione, però, potrebbero fare sosta a Gibuti in attesa di un cessate fuoco duraturo e dell'autorizzazione del Parlamento. Solo allora riprenderanno la navigazione verso lo Stretto, nell'ambito di una missione internazionale. Si tratta delle navi Rimini, Crotone, Montecuccoli e Atlante: due cacciamine, un'unità da difesa e supporto e una per la logistica. Circa 400 i marinai coinvolti.