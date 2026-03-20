Nave perde petrolio in Messico: spiagge ricoperte di residui

Una fuoriuscita di petrolio da una nave in Messico sta allarmando le autorità locali, che temono un possibile disastro ambientale. L'imbarcazione ha perso la miscela al largo delle coste di Coatzacoalcos, nello Stato federato di Veracruz. Le spiagge si sono ricoperte di residui di petrolio: morta anche una tartaruga. Alex Zepeda, ecologista e membro dell'Ordine dei biologi di Veracruz, spiega: "Queste macchie continueranno ad avanzare a causa delle correnti oceaniche, la dispersione è evidente. Parte di questi residui di petrolio si trova qui sulle nostre spiagge, ma parte di essi è sicuramente a chilometri di distanza in mare aperto e lì rimarrà. Quindi ora, proprio ora, servono barriere assorbenti per poter continuare a ripulire il mare, perché altrimenti continueremo ad avere lo stesso problema".