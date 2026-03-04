Nave iraniana affondata da sottomarino Usa

80 marinai sono morti nell'attacco di un sottomarino statunitense contro un'imbarcazione da guerra iraniana nelle acque dell'oceano Indiano. La fregata è stata colpita da un siluro Mk 48, il missile subacqueo standard in dotazione alla marina militare Usa. Lo Sri Lanka ha soccorso i superstiti rimasti a galla dopo l'affondamento. "Abbiamo trovato delle persone che galleggiavano sull'acqua, le abbiamo salvate e, più tardi, quando abbiamo indagato, abbiamo scoperto che quelle persone provenivano da una nave iraniana", ha detto il portavoce della Marina dello Sri Lanka, Budhika Sampath, ripreso dalla Bbc. La fregata Iris Dena era completamente affondata e rimaneva solo una chiazza di petrolio quando le imbarcazioni di soccorso della marina si sono avvicinate.