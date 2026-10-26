Nave da crociera si scontra con una portacontainer al porto di Bremerhaven

Paura al porto di Bremerhaven, nel nord della Germania. La nave da crociera Mein Schiff 3 si è scontrata con una portacontainer durante le manovre di disormeggio nello scalo. Sullo scafo della portacontainer si è aperta una falla lunga circa dieci metri, ha riferito il quotidiano Nordsee-Zeitung. Non si registrano vittime né feriti, secondo il quotidiano Bild. Stando alle ricostruzioni, la collisione potrebbe essere stata causata da forti raffiche di vento, di intensità paragonabile a quelle di una tempesta, che avrebbero ostacolato le manovre della nave da crociera. Il capitano della nave da crociera è finito sotto indagine.