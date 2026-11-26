Da diverse ore a circa 25 miglia nautiche a nord-est di Ibiza, un mercantile carico di circa 7mila tonnellate di gasolio è capovolto con la ciglia a galla sulla superficie del mare dopo essere naufragato la notte scorsa. Si tratta del mercantile "Med Enre", battente bandiera maltese, su cui viaggiavano 17 membri dell'equipaggio, tutti tratti in salvo. Uno purtroppo è deceduto. Ora la Spagna è col fiato sospeso temendo possibili sversamenti di gasolio in mare. Dopo una prima ricognizione non sarebbe stato osservato alcuno sversamento in mare ma il timore che possa ripetersi un disastro ecologico simile a quello avvenuto nel 2002 dopo il naufragio del "Prestige" (considerato uno dei più gravi disastri ambientali marittimi nella storia europea" resta alto. Il ministero per la Transizione ecologica spagnolo ha attivato in via preventiva il piano 'Ribera del Mar', per contenere possibili fuoriuscite di petrolio, mentre il premier spagnolo Sanchez ha assicurato il costante monitoraggio della situazione: "Tutti i mezzi del Salvataggio del governo, le amministrazioni pubbliche e gli organismi competenti stanno lavorando in maniera coordinata per chiarire l'accaduto, valutare le possibili conseguenze ambientali e garantire la sicurezza della zona" ad alto valore ecologico e ambientale.