IN BALìA DELLE ONDE

Naufragio a Cipro, si ribalta un traghetto: le prime immagini

Le persone indossano i giubbotti di salvataggio sulla chiglia arancione dell'imbarcazione

30 Ago 2026 - 14:31
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