Nato, Meloni: "Non mi pento di nulla". Ad Ankara la prima cena con Trump dopo le tensioni

"Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Ho fatto un investimento politico per convinzione sull’unità dell'Occidente e l'ho rivendicato a 360 gradi". Rivendica la linea dell’unità occidentale la premier Meloni nella conferenza stampa al termine del vertice Nato di Ankara, il rafforzamento della difesa è necessario ma non vado oltre gli impegni presi, aggiunge. Vertice Nato entrato nel vivo con la cena che ieri sera l’ha vista allo stesso tavolo con Donald Trump, per la prima volta dopo le polemiche.