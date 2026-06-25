Incontro nello Studio Ovale

Nato, Mark Rutte a Washington per ricucire con Trump

Dati e statistiche per convincere il presidente americano dell'utilità dell'Alleanza atlantica

di Maria Luisa Rossi Hawkins
25 Giu 2026 - 13:20
01:41 
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