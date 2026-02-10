Nato,"gli Usa lasceranno all'Italia il comando della base di Napoli
La guida del comando di Norfolk, in Virginia, andrà alla Gran Bretagnadi Alfredo Macchi
Riorganizzazione nei posti di comando dell'alleanza atlantica in ambito europeo. Gli Stati Uniti lasceranno il comando della base Nato di Napoli, che si occupa del fronte sud, all’Italia e la guida del comando di Norfolk in Virginia, che si concentra invece sul fronte nord, alla Gran Bretagna. Si tratta di una decisione concordata con gli alleati che richiederà alcuni mesi e che vedrà gli stati uniti prendere le redini di tre comandi leggermente più in basso nella gerarchia ma che hanno una responsabilità significativa per le operazioni: il comando alleato aereo, quello marittimo e quello terrestre. La rotazione segue il nuovo corso voluto dalla casa bianca di Donald Trump, volto a spronare i partner del vecchio continente ad assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza militare e a promuovere una nuova alleanza atlantica a trazione europea.