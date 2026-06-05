"Perdita d'aria"

Nasa, allarme rientrato sulla Stazione spaziale internazionale

L'incidente sarebbe avvenuto sul segmento russo che dal 2019 presenta problemi.

di Rita Ferrari Rothnamer
05 Giu 2026 - 19:21
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