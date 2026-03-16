Il blitz anticamorra

Napoli, truffe informatiche del clan Mazzarella: 16 misure cautelari

Sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi

16 Mar 2026 - 07:57
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Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito.

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