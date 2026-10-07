Banconote false per 400mila euro, scoperta a Napoli una stamperia clandestina

Le banconote venivano inizialmente prodotte in una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino e poi trasferite in un laboratorio nel quartiere Chiaia, dove venivano rifinite e perfezionate prima della loro possibile immissione in circolazione. Nel laboratorio sono stati sequestrati macchinari professionali utilizzati nelle diverse fasi della lavorazione, tra cui stampanti digitali, una plastificatrice, una taglierina e una stampante per etichette, oltre a computer, supporti informatici e telefoni cellulari. Trovati anche centinaia di fogli con l'imitazione delle filigrane, migliaia di supporti adesivi destinati alla riproduzione degli elementi di sicurezza, strisce olografiche contraffatte, rotoli di foil e altro materiale.