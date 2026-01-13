Napoli, operata per un tumore: paziente canta Vasco Rossi a squarciagola

Ha cantato "Una vita spericolata" di Vasco Rossi in sala operatoria, quando i medici e gli infermieri della Breast Unit dell'ospedale Federico II di Napoli stavano intervenendo per rimuovere una massa tumorale nel seno. A raccontare l'episodio il chirurgo Tommaso Pellegrino: "Ho scoperto durante l'intervento che, prima di entrare, la paziente aveva confidato al marito che le sarebbe piaciuto essere operata con un sottofondo musicale di Vasco Rossi".