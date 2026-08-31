Napoli, la commemorazione per Giogiò ucciso dopo una rissa
Il dolore che non passa, e che rimane vivo come quella notte del 31 agosto 2023 quando la polizia di Napoli bussò alla"porta di Daniela Di Maggiodi Bruna Varriale
"È successa una rissa, gli hanno sparato non c'è più. Quando ho ascoltato queste parole ho cominciato a ripetere cosa c'entra la pistola con giogio". Il dolore che non passa, e che rimane vivo come quella notte del 31 agosto 2023 quando la polizia di Napoli bussò alla porta di Daniela Di Maggio e le disse che suo figlio era stato ucciso. Stamattina la cerimonia in memoria del suo ragazzo: Giovanbattista Cutolo, 24 anni musicista, Giogiò come lo hanno smepre chiamato tutti.