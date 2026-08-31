Napoli, la commemorazione per Giogiò ucciso dopo una rissa

"È successa una rissa, gli hanno sparato non c'è più. Quando ho ascoltato queste parole ho cominciato a ripetere cosa c'entra la pistola con giogio". Il dolore che non passa, e che rimane vivo come quella notte del 31 agosto 2023 quando la polizia di Napoli bussò alla porta di Daniela Di Maggio e le disse che suo figlio era stato ucciso. Stamattina la cerimonia in memoria del suo ragazzo: Giovanbattista Cutolo, 24 anni musicista, Giogiò come lo hanno smepre chiamato tutti.