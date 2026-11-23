Intervento dei Carabinieri del nucleo Cites di Napoli nell'Ufficio Smistamento Postale di Napoli per la segnalazione della presenza di rettili all'interno di un pacco postale. Nel corso dell'ispezione, i Carabinieri hanno accertato la presenza di 7 esemplari di giovanissima età di serpente del grano. Gli animali erano privi di qualsiasi sistema di identificazione o marcaggio ed erano stati confezionati per il trasporto a mezzo del servizio postale ordinario, modalità del tutto incompatibile con le esigenze etologiche e fisiologiche della specie. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e contestualmente affidati in custodia giudiziaria al Cras. Sono in corso indagini volte a individuare il mittente, il destinatario e i responsabili della spedizione illecita.