Tutti al mare

Napoli, boom di turisti per l'anticipo d'estate

Per il ponte del 25 Aprile, iniziato in queste ore, saranno «514mila» i visitatori in città."Più del doppio rispetto ai flussi di 12 mesi fa

di Dario Vito
26 Apr 2026 - 12:56
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