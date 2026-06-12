Riscatto a Marano

Napoli, addio al degrado: via ai lavori per il nuovo campetto da basket

Finanziato dal Comune il progetto di riqualificazione. Il cantiere chiuderà tra tre mesi.

di Andrea Noci
12 Giu 2026 - 18:25
01:35 
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