Musica, il grande successo dei figli d'arte

Lda - Luca d'Alessio, figlio di Gigi - con l'amico di sempre, Aka7, esce con "Poesie clandestine": un album che celebra Napoli, la loro città. Decolla anche Tredici Pietro con l'album "Non guardare più giù": il figlio di Gianni Morandi ha spiccato il volo. "Vita vera paradiso" è l'album di Leo Gassman, figlio di Vittorio: esce ad aprile e poi via in tour nei club da maggio.