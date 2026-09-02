Venezia, Clooney sbarca al Lido e saluta in italiano: "Buongiorno, fa caldo"

In un elegante completo blu, camicia bianca e gli immancabili occhiali da sole George Clooney arriva alla darsena del Palazzo del Casinò del Lido per la conferenza stampa prima della serata inaugurale dell'83esima Mostra del cinema di Venezia, dove riceverà il Leone d'oro alla carriera. L'attore hollywoodiano si è prestato ai flash e ha salutato fotografi e giornalisti che lo attendevano al pontile oltre a firmare autografi. "Hi, come stai?", ha detto scendendo dalla barca, salutando con un "buongiorno" fotografi e giornalisti. "Fa troppo caldo per voi per stare qua fuori", ha aggiunto in inglese per poi congedarsi con un "fa caldo" in perfetto italiano.