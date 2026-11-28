Secondo l'intelligence europea c'era un vero e proprio arsenale militare a bordo del convoglio di navi russe dirette in Cirenaica, ma che dopo l'attacco ucraino alla fregata del Cremlino Mercury, il 22 novembre scorso, hanno compiuto una brusca manovra a 180 gradi per invertire la marcia. Nelle stive si trovavano mezzi antimina, blindati per il trasporto truppe, apparecchiature radar ed elettroniche, per un totale di ben 4500 tonnellate stipate nei container distribuiti sui tre cargo.
Eccole comparire nelle mappe satellitari fornite da Marine traffic mentre compiono un'inversione a "u", giunte praticamente all'imbocco del Canale di Sicilia le tre navi della flottiglia: si tratta della Maia 1, la Lady R e la Lady D, tutte battenti bandiera russa, tutte armate da compagnie soggette a sanzioni imposte dopo la guerra in Ucraina, scortate dalla fregata ammiraglio Golovko, gemella della Mercury. I tracciati mostrano il convoglio fare un vero e proprio dietrofront. Una retromarcia che fotografa il danno subito, e le conseguenti preoccupazioni del Cremlino, colpito nei suoi sempre più radicati interessi in Africa.