Eccole comparire nelle mappe satellitari fornite da Marine traffic mentre compiono un'inversione a "u", giunte praticamente all'imbocco del Canale di Sicilia le tre navi della flottiglia: si tratta della Maia 1, la Lady R e la Lady D, tutte battenti bandiera russa, tutte armate da compagnie soggette a sanzioni imposte dopo la guerra in Ucraina, scortate dalla fregata ammiraglio Golovko, gemella della Mercury. I tracciati mostrano il convoglio fare un vero e proprio dietrofront. Una retromarcia che fotografa il danno subito, e le conseguenti preoccupazioni del Cremlino, colpito nei suoi sempre più radicati interessi in Africa.