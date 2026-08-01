Mosca, esplosione in un bar del centro: dispiegate le forze di sicurezza

Un'esplosione si è verificata vicino a un bar all'aperto in Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e 15 feriti. Lo riporta la Tass. "Gli agenti della Direzione Generale del Ministero degli Interni della Russia per Mosca stanno lavorando sul luogo dell'incidente, vicino all'edificio 1 in Piazza Kudrinskaya. Secondo le informazioni disponibili, oggi intorno alle 20:10, vicino al bar all'aperto, si è verificata un'esplosione che ha provocato tre morti e 15 feriti di varia gravità", ha dichiarato l'ufficio stampa senza precisarne le cause.
Una task force investigativa della Direzione Generale del ministero degli Interni della Russia, insieme a funzionari dei servizi di emergenza della capitale, sta lavorando sul posto, scrive Tass. Per Interfax, i feriti stanno ricevendo le cure mediche necessarie. A dichiararlo ai giornalisti è stato Alexei Kuznetsov, collaboratore del ministero della Salute. "Le vittime dell'esplosione del ristorante di Mosca stanno ricevendo tutte le cure mediche necessarie", ha affermato Kuznetsov.