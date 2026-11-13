a mosca

Russia, esplode una seconda auto: grave il consigliere dell'ex premier ucraino Azarov

La deflagrazione nel quartiere di Chertanovo

13 Nov 2026 - 11:56
00:23 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Un'automobile è esplosa nel quartiere di Chertanovo, nel sud di Mosca. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Secondo diversi canali Telegram, si tratterebbe di Serghei Zavorotny, consigliere dell'ex primo ministro ucraino Mykola Azarov, al governo dal 2010 al 2014 durante la presidenza di Viktor Yanukovich. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in appena due giorni. Giovedì 12 novembre, a Shushary, nella periferia meridionale di San Pietroburgo, un'automobile era esplosa provocando la morte di un colonnello delle Forze armate russe. 

mosca
video evidenza