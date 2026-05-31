edificio di 42 piani

Mosca, esercito installa sistema di difesa aerea in cima a un grattacielo

L'operazione rientra nel rafforzamento del sistema di difesa per contrastare gli attacchi con droni provenienti dall'Ucraina

31 Mag 2026 - 15:16
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