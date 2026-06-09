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Auto esplode vicino a Mosca: morto il conducente

La detonazione è avvenuta nell'area di Balashikha, a Nord-Est della capitale. L'automobilista, che ha riportato numerose ferite, è morto sul colpo

09 Giu 2026 - 09:38
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