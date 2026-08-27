In un carcere de L'Aja

Morto a 84 anni Ratko Mladic, il boia di Srebrenica

Stava scontando l'ergastolo dopo che il Tribunale Internazionale Penale per l'ex Jugoslavia lo aveva ritenuto colpevole di genocidio.

di Marco Graziano
27 Ago 2026 - 19:02
01:29 
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Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, è morto a 84 anni a L'Aja, dove stava scontando l'ergastolo dopo che il Tribunale Internazionale Penale per l'ex Jugoslavia lo aveva ritenuto colpevole di genocidio. I fatti imputati all'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia, dichiarato criminale di guerra, risalgono al 1995, quando - era l’11 luglio - oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci tra i 12 e i 77 anni, furono massacrati nella città di Srebrenica, in quello che è considerato il peggior massacro in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

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