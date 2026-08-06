Morte Guccini, l'omaggio della Camera: il lungo applauso

L'aula della Camera ha ricordato con un lungo applauso Francesco Guccini. E' stata la capogruppo Pd Chiara Braga ad annunciare all'assemblea la notizia della sua scomparsa. "Non è stato solo uno dei più grandi cantautori italiani, è stato un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni, raccontare emozioni, storie di vita, raccontarci una visione che credo rimarrà con noi anche dopo la sua scomparsa. Giusto e doveroso che quest'aula preveda a settembre un momento in cui ricordi una delle figure più straordinarie del nostro tempo, della nostra musica, della nostra poesia, della nostra letteratura... e ciascuno di noi ricorderà il maestro con le sue parole e le sue canzoni", ha detto. "Seppure lontanissimo dalle nostre idee, per molti di noi è stato un ricordo importante dell'infanzia, qualcuno, come me, l'ha pure strimpellato. Si è avvicinato a uno strumento musicale per le sue musiche e rappresenta comunque un pezzo della storia d'Italia, un pezzo della storia dell'infanzia di molti di noi", le ha fatto eco il deputato di FI Fabrizio Sala. "Anche Futuro Nazionale si unisce alla richiesta della collega Braga - ha detto Gianangelo Bof - È stato una persona, un artista, che ha trasmesso la cultura di generazioni. L'arte non va plasmata, l'arte va ascoltata, l'arte fa riflettere e Guccini, pur dalle sue posizioni, ha fatto riflettere molte persone, ha dato spunto alla cultura del nostro paese. E riteniamo di condividere la posizione che ci sia un momento di ricordo per un artista così grande, che rimane nella storia del nostro paese". "Ci associamo", ha aggiunto il capogruppo FdI Galeazzo Bignami. Tutti i gruppi in Parlamento hanno aderito alla richiesta.