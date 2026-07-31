Morte Baresi, Franco Ordine a Tgcom24: "È un giorno molto triste per tutto lo sport"

"Oggi è un giorno molto triste non solo per il calcio, ma per tutto lo sport. Ho definito Franco Baresi il Capitano con la C maiuscola perché ha incarnato il modo di essere fuoriclasse e uomo strepitoso", ha affermato il giornalista de Il Giornale Franco Ordine, esperto del mondo del calcio e del Milan.
"Baresi ha scandito tutti i suoi successi senza mai vantarsene in pubblico, senza mai assumere l'aura del grande campione inavvicinabile. Sin dal suo addio al Milan, a quel numero 6 che nessun altro potrà indossare in questa squadra, è diventato un simbolo, una caratteristica unica del nostro mondo. Oggi guardo con tristezza e con un po' di malinconia a quei ragazzi, ai miei nipoti, che non hanno avuto il privilegio di vederlo fare scorribande da un'area all'altra, con la testa sempre alta e con uno stile di gioco unico e raro".