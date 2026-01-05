Moreno Torricelli ricorda la moglie: "La leucemia se l'è portata via in 9 mesi"

Moreno Torricelli ricorda a "Verissimo" la moglie Barbara, scomparsa nel 2010 a causa di una leucemia, e parla dell'amore per la famiglia che hanno costruito insieme. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Alessio, Arianna e Aurora. "Con Barbara siamo cresciuti insieme, ci siamo conosciuti a 15 anni, lei lavorava con mia cugina - confida a Silvia Toffanin - Ci siamo sposati a 23 anni, dopo il mio primo anno in serie A. Poi sono arrivati tre figli".