A "Verissimo"

Moreno Torricelli ricorda la moglie: "La leucemia se l'è portata via in 9 mesi"

A "Verissimo" l'ex calciatore parla dell'amore per la moglie Barbara: "Io e lei insieme da quando avevo 15 anni"

05 Gen 2026 - 10:20
01:38 

Moreno Torricelli ricorda a "Verissimo" la moglie Barbara, scomparsa nel 2010 a causa di una leucemia, e parla dell'amore per la famiglia che hanno costruito insieme. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Alessio, Arianna e Aurora. "Con Barbara siamo cresciuti insieme, ci siamo conosciuti a 15 anni, lei lavorava con mia cugina - confida a Silvia Toffanin - Ci siamo sposati a 23 anni, dopo il mio primo anno in serie A. Poi sono arrivati tre figli".