IDENTITA' MILANO 2026

Moreno Cedroni: "La mia ultima invenzione: cuocere le spine di pesce"

Moreno Cedroni, chef del ristorante "La Madonnina del Pescatore" di Senigallia, Ancona, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

08 Giu 2026 - 19:29
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