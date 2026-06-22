Montreal, sparatoria nel quartiere ebraico: uccisi un rabbino, un poliziotto e l'assalitore

Tragedia a Montréal, dove una sparatoria nel quartiere di Côte-des-Neiges ha provocato tre morti: un agente di polizia, un rabbino della comunità locale e l’aggressore. L'episodio ha fatto scattare un'allerta per minaccia imminente con la chiusura di una stazione della metropolitana e di alcune arterie stradali. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe preso di mira un'area a forte presenza ebraica prima dello scontro a fuoco con le forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sul movente, che al momento non è stato ancora accertato.