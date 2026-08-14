Rogo ancora in corso

Monte Goi, vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio

Continuano instancabili le attività dei pompieri che, con aerei ed elicotteri, stanno tentando di domare le fiamme nel Comasco

14 Ago 2026 - 14:52
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