L'overtourism arriva anche sull'Everest, Simone Moro: "Un parco giochi due mesi l'anno, ma i rischi rimangono"

"Non c'è più bisogno di andare in posta o al casello autostradale per trovare la coda", ironizza l'alpinista e guida alpina Simone Moro ai microfoni di Tgcom24. "Oggi l'Everest è diventata una proposta turistica avventurosa", continua, spiegando che la logistica è complicata, ma che ormai è un'esperienza che viene proposta "anche ai neofiti". Moro mette in guardia: "Questi turisti nono sanno cosa stanno rischiando". "Certe gente non si rende conto che a quelle quote", sempre più in alto, "neanche il pilota più bravo di elicottero del pianeta può andare e dargli una mano. Si sale a piedi e si scende a piedi. Ed è per quello che basta poco per morire".