Monte Barone, i vigili del fuoco continuano a combattere contro le fiamme che divampano da nove giorni

Divampa da nove giorni in alta Valsessera, nel Biellese, un incendio sul Monte Barone. Il fuoco ha un fronte di nove chilometri e sono mille gli ettari di bosco interessati. L'incendio è divampato a partire dal 3 agosto. Presto si è diviso in due fronti, sviluppandosi da un lato verso l'abitato di Coggiola, dove è stata allestita l'unità di crisi, e dall'altro in Valle Strona di Postua, da dove ha cominciato a salire verso la vetta. "Tu non molli ma neanche noi molliamo" è il post che uno dei volontari ha lasciato sui social.