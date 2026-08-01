la sentenza del consiglio di stato

Monfalcone, stop alle celebrazioni del centro islamico

Anna Maria Cisint: "Sentenza storica, a tutela del nostro Paese e della nostra cultura"

di Alessandro Ongarato
01 Ago 2026 - 19:28
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