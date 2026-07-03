La risposta agli sfottò

Mondiali, tifoso italiano preso in giro: la sua reazione è virale

Il giovane tifoso avrebbe risposto: "Noi abbiamo quattro mondiali, voi zero". Per poi mandare a quel paese l'interlocutore

03 Lug 2026 - 10:12
00:22 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
mondiali di calcio