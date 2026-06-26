dopo la qualificazione ai sedicesimi

Mondiali, i tifosi giapponesi assaltano l'incrocio di Shibuya a Tokyo

Esplodono i festeggiamenti per la Nazionale"nipponica

26 Giu 2026 - 11:48
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