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Mondiali 2026, gli ultras sbarcano a New York: scontri a Times Square

A scontrarsi, a ventiquattro ore dal fischio d'inizio della partita, sono stati i tifosi di Argentina e Algeria

16 Giu 2026 - 11:25
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